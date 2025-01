Oroscopo Febbraio | Scorpione

Leggi su .com

Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre, Marte in Cancro e Venere in Pesci hanno riacceso il tuo interesse per la vita di coppia, regalandoti un approccio più leggero e meno drammatico del solito. Con l'ingresso di Venere in Ariete a inizio mese, però, potresti sentirti esposto, vulnerabile, come se qualcuno ti avesse lasciato senza riparo. È un invito a uscire dalla tua zona di comfort, a prendere iniziative audaci in amore e ad affrontare le relazioni con maggiore consapevolezza. Da metà mese, grazie a Mercurio, i tuoi pensieri si tingono di creatività e tenerezza, permettendoti di comunicare il tuo mondo emotivo in modo empatico e coinvolgente. Completa il tuo look con un dettaglio sensuale, che racconti il tuo lato misterioso senza ostentazione.