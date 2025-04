E morto Franceschinifondatore delle Br

20.45 E'Alberto Franceschini, uno dei fondatoribrigate rosse,assieme a Renato Curcio e Mara Cagol -il decesso è avvenuto l'11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi- Franceschini aveva 78 anni ed era stato condannato con sentenza definitiva, tra l'altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l'omicidio di due sponenti del Msi avvenuta a Padova nel 1974. Nel 1982 si dissociò dalla lotta armata dopo aver in precedenza rivendicato dal carcere anche il delitto Moro.