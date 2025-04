Spoleto tutto pronto per Nostalgia 80 90 Musica Indelebile cinque deejay storici accendono la notte

Nostalgia 80-90, Musica Indelebile" il progetto Musicale ideato da DJ Sartos (Gianluca Sartini) insieme a Danny D Dj (Daniele Alleori), Lele Dj (Gabriele Fiorelli), Danilo Mix Dj (Alunni) e all'inossidabile Stelvio Gauzzi. Un'idea semplice ma vincente, capace in poco tempo di creare un vero e proprio movimento tra gli amanti della Musica dance anni Ottanta e Novanta.La formula del successo è chiara: una cena conviviale presso il Coco di Spoleto, a cura del ristorante La Macina, seguita da una lunga notte di Musica. Alla consolle si alternano i cinque deejay, veri protagonisti della scena notturna spoletina da decenni, con una selezione Musicale che spazia dai grandi successi degli anni '80 e '90, fino alle prime luci del mattino, con chiusura prevista alle 3.

