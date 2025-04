La metamorfosi di Donald Trump da nemico di tutti ad amico di tutti Cosa succede

Donald Trump ha sorpreso il mondo intero con un comportamento inedito durante i funerali di Papa Francesco, adottando un atteggiamento conciliante e trasversale che ha scardinato ogni previsione politica. Gli occhi della diplomazia internazionale si sono subito posati su di lui, non solo per la presenza anomala a un evento solenne di questa portata, ma per l’abilità con cui ha trasformato il rito funebre in una vetrina della sua nuova postura globale.Da contrapposizione ad aperturaDove prima c’era contrapposizione, adesso c’è apertura. Trump ha stretto mani a destra e a sinistra, colloquiato amichevolmente con Zelensky, ventilato la necessità di un’azione comune contro Putin, intrattenuto scambi distesi con Macron, Starmer e von der Leyen. In poche ore, l’ex presidente ha mandato in archivio il volto del solista aggressivo per indossare quello del grande mediatore. Thesocialpost.it - La metamorfosi di Donald Trump, da nemico di tutti ad amico di tutti. Cosa succede? Leggi su Thesocialpost.it ha sorpreso il mondo intero con un comportamento inedito durante i funerali di Papa Francesco, adottando un atteggiamento conciliante e trasversale che ha scardinato ogni previsione politica. Gli occhi della diplomazia internazionale si sono subito posati su di lui, non solo per la presenza anomala a un evento solenne di questa portata, ma per l’abilità con cui ha trasformato il rito funebre in una vetrina della sua nuova postura globale.Da contrapposizione ad aperturaDove prima c’era contrapposizione, adesso c’è apertura.ha stretto mani a destra e a sinistra, colloquiato amichevolmente con Zelensky, ventilato la necessità di un’azione comune contro Putin, intrattenuto scambi distesi con Macron, Starmer e von der Leyen. In poche ore, l’ex presidente ha mandato in archivio il volto del solista aggressivo per indossare quello del grande mediatore.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Donald Trump potrebbe vietare all’università di Harvard di accogliere studenti stranieri - Il 16 aprile l’amministrazione Trump ha minacciato di vietare l’ammissione di studenti stranieri all’università di Harvard, che aveva rifiutato di piegarsi a una serie di richieste della Casa Bianca. Leggi 🔗internazionale.it

La Cina risponde ai dazi di Donald Trump, crollano le borse in Europa - Il 4 aprile la Cina ha risposto con fermezza all’offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, imponendo a sua volta dazi doganali del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti. Leggi 🔗internazionale.it

Donald Trump annuncia una pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci. Solo alla Cina tariffe al 125%. Al 10% per tutti gli altri - Il presidente degli Usa Donald Trump ha autorizzato una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci che si applica a tutti i Paesi tranne alla Cina. Con il provvedimento, i dazi reciproci a tutti i Paesi del mondo vengono abbassati al 10%, mentre quelli per la Cina vengono aumentati fino al 125%. «Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, con la presente aumento la tariffa doganale applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato», ha scritto Trump sul suo social Truth. 🔗open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il ritorno di Trump divide l’Italia: per alcuni nemico della democrazia, per altri leader positivo - PARIGI – La figura di Donald Trump è sempre meno popolare ... Per l’elettorato del Pd, Trump è un «nemico della democrazia»: quasi l’80% ritiene che la sua azione abbia avuto effetti ... 🔗repubblica.it