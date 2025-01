Iltempo.it - "Nuvole e piogge" sull'Italia. Sottocorona: quando "si attenua tutto"

Quello tracciato da Paolonon è un quadro meteorologico particolarmente preoccupante. Ci sono "molte" e "una discreta quantità di(sopratsul versante occidentale), è vero, ma la fase di maltempo forte sembra essere superata. In diretta dallo studio di Omnibus, l'esperto ha diffuso l'ultimo bollettino e reso nota la previsione per la giornata di oggi. Si attendono "fenomeni più intensi sul mare", sopratin Liguria e nelle zone del Centro. "Precipitazioni forti" colpiranno il basso Tirreno. Al Sud "qualche pioggia c'è ma i fenomeni sono meno intensi", ha spiegato il meteorologo. Buone notizie arrivano invece per la giornata di domani, martedì 21 gennaio,"si attenuerà".toccheranno il Nord e, "in maniera mirata", il Centro, ma saranno "moderate o addirittura deboli".