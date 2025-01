Sport.quotidiano.net - MotoGp, Ducati avanti tutta. Bagnaia: “Voglio riprendermi il titolo”. Marquez: “Sfida più grande della mia carriera”

Madonna di Campiglio, 20 gennaio 2025 –alza ancora l'asticella. Presentata a Madonna di Campiglio la stagione 2025 dicasa di Borgo Panigale, che quest’anno schiera al via il vicecampione del mondo Peccoe lanovità Marc. "Parliamo del 2025 in un momento positivo per, dal punto di vista sportivo con 19 gare vinte su 20 ma certamente con una posizione interessante anche dal punto di vistagamma prodotti che sono tecnologicamente evoluti”, ha esordito Claudio Domenicali, Ceo diMotor Holding, suggerendo che il successo del team sta “nell'approccio scientifico dima anche ricco di emozioni. Quest'anno abbiamo due piloti con un potenziale importante che spingerà la squadra a migliorarsi. Il miglioramento continuo è alla basenostra filosofia”.