Mister Movie | Anthony Mackie e Tom Holland | Un Feud Amichevole tra Falcon e Spider-Man nel MCU

Un commento scherzoso di Tomdà il via a una simpatica rivalità con, che ora si risolve in modo.Il “” tra, il nuovo Captain America, e Tom, l’iconico-Man dell’MCU, è diventato un tema ricorrente nelle interviste e negli eventi legati ai film Marvel. La rivalità tra i due attori, iniziata con qualche battuta sulla mancanza di film su, è diventata un argomento molto chiacchierato tra i fan. Ora, però, sembra che la tensione sia stata finalmente risolta, con entrambi gli attori pronti a lasciarsi alle spalle le loro divergenze in nome dell’amicizia e della crescita dei loro personaggi.La Battuta di Tomsue la Reazione diDurante l’ACE Comic Con del 2018, Tomaveva scherzosamente preso in giroper la mancanza di un film solista sunell’MCU, commento che non era passato inosservato.