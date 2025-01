Laprimapagina.it - Meloni: Italia e USA uniti per affrontare le sfide globali

Il Presidente del Consiglio Giorgiaha espresso, attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social, i suoi auguri di buon lavoro a Donald J. Trump, in occasione dell’inizio del suo nuovo mandato come Presidente degli Statid’America. Giorgiaha sottolineato l’importanza dell’amicizia trae Stati, fondata su valori condivisi, e ha ribadito la necessità di rafforzare la collaborazione tra le due nazioni perinsieme le grandi. “Sono certa che i legami tra i nostri Paesi continueranno a consolidarsi, costruendo un futuro di prosperità e sicurezza per i nostri popoli”, ha dichiarato il Premier.Nel suo messaggio,ha anche evidenziato il ruolo cruciale dell’nel promuovere il dialogo tra Statied Europa, definendolo un pilastro essenziale per garantire stabilità e crescita nelle rispettive comunità.