Ilfattoquotidiano.it - Melania Trump lancia la sua criptovaluta: $MELANIA. Nuovo record storico per la quotazione dei bitcoin

Dopo il lancio del “meme”di Donald, anche la moglie, alla vigilia del suo ritorno alla Casa Bianca, annuncia il suo: si chiama $, ha scritto su su X postando una propria foto in bianco e nero – con le mani congiunte davanti al volto sorridente – senza precisare a quanto si può acquistare. Si tratta di unacreata e tracciata sulla blockchain di Solana. Bbc scrive che secondo il sito web CoinMarketCap, “la valutazione di mercato complessiva di $è di circa 12 miliardi di dollari (9,8 miliardi di sterline), mentre quella di $si attesta su circa 1,7 miliardi di dollari”.The OfficialMeme is live!You can buy $now. https://t.co/8FXvlMBhVfFUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6—(@) January 19, 2025Intanto, a poche ore dall’insediamento, ladelè salita a oltre 109mila dollari,, con il settore delle criptovalute che si aspetta provvedimenti da parte del tycoon subito dopo il suo ritorno alla Casa Bianca.