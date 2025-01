Oasport.it - LIVE Sinner-Rune 6-3, 3-6, 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’italiano torna in campo dopo il medical time-out

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TIEN DALLE 4.3015-15a segno con la seconda volée di diritto.15-0 Pazzesco diritto lungolinea vincente diin controbalzo.Salvo qualche scambio, non si può dire che finora sia stata una bella partita.4-3 Ci riprova, ma stavolta la risposta di rovescio finisce sul nastro.Ennesima seconda.40-15 Risposta vincente del danese con il rovescio lungolinea.Altra seconda.40-0 Lungo il rovescio in back in avanzamento di, che aveva preso la rete.Seconda di servizio.30-0 Ace esterno.15-0 In rete il back di rovescio di.3-3 Scappa via il rovescio di, che sta patendo i cambi di ritmo del danese.40-30 Battuta vincente al centro del n.13.30-30costretto a fare il punto tre volte, poi chiude con la volée alta di diritto.