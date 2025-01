Oasport.it - LIVE Sinner-Rune 4-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: break da difendere nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TIEN DALLE 4.3030-15 Battuta vincente al centro.15-15comanda da fondo, ma è largo il diritto incrociato.15-0 Impressionante la risposta di, che poi sbaglia una facilissima volée di rovescio, mettendola in rete.4-2 Lungo il recupero difensivo di.40-15 Lungo il rovescio del n.13 in uscita dal servizio.40-0 In rete il rovescio incrociato dimolto più aggressivo ora.30-0 Battuta vincente al centro, in rete la risposta in allungo dicol diritto.15-0 Ace esterno del n.13.4-1 Ottimo rovescio difensivo di, in rete il rovescio di, che sta però entrando in partita.40-30 Servizio al corpo e diritto incrociato di, lungo il diritto del danese.30-30 Palla corta di, largo il passante stretto di diritto dell’italiano.