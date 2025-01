Ilnapolista.it - L’incastro Garnacho passa per Dorgu che piace al Manchester United: il Lecce chiede più di 30 milioni

Il talento classe 2004 delPatricksta attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Napoli. Gli azzurri, però, dovranno far fronte al, che vorrebbe l’esterno danese già nella finestra di mercato invernale. Tuttavia, i salentini vorrebbero trattenerlo fino a fine stagione.Iloltre 30per, loè interessatoIl Corriere dello Sport scrive:Ilfa sul serio per Patrick. Il club inglese ha infatti programmato un incontro in Italia questa settimana per parlare dell’esterno danese, che ilvaluta oltre 30di euro. In questa stagione il talento dei giallorossi ha realizzato tre gol e un assist. Potrebbe essere la settimana delcon. Il presidente Corvino: «Tutti scrivete che il Napoli lo vorrebbe.