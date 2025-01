Librino scoperta casa di ‘spaccio’ | arrestato 29enne nella ‘Crack room’

Leggi su Dayitalianews.com

Ha trasformato l’abitazione in un locale, aperto H24, per comprare e consumare droga. La Polizia ha scoperto unadi spaccio allestita, nei dettagli, da un catanese di 29 anni in uno stabile di viale Moncada, nel quartiere.Sono stati gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania a notare, durante un servizio di controllo del territorio, un insolito e frenetico via-vai di persone, in piena notte, proprio nei pressi dell’edificio.Insospettiti, i poliziotti hanno ritenuto necessario approfondire, scorgendo diverse persone che entravano ed uscivano in pochi minuti, mentre altre rimanevano all’interno dell’edificio per diverso tempo, dopo aver fatto ingresso dal portone principale, rimasto sempre aperto.A quel punto, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti per eseguire un controllo.