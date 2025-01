Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, Esselunga cerca 100 dipendenti a Forlì: ecco come candidarsi

, 20 gennaio 2025 – Saranno un centinaio le persone che lavoreranno nel primo supermercatoin via Ravegnana a, il secondo in Romagna dopo quello di Ravenna. Lavorare confare Per loro c’è tempo fino a domenica 26 gennaio per presentare le proprie candidature per il ’Job Day’, l’evento di reclutamento organizzato dal marchio della grande distribuzione che si terrà in città il 12 e 13 febbraio: per partecipare occorreiscrivendosi attraverso il sito www.job.it, nella sezione eventi. Il Job Dayè un evento in presenza organizzato con l’obiettivo di rire persone domiciliate ao nelle vicinanze della città. Quando apreL’apertura del nuovo supermercato di, che prevede anche la presenza di un Bar Atlantic, è in programma nella seconda metà del 2025: valorizzerà il territorio e avrà un impatto positivo in termini di opportunità professionali: grazie a questa iniziativa,detto,stima di inserire 100 persone.