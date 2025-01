Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Farris ci ha caricato all’intervallo. Non pensiamo al Napoli»

si è espresso nel post-partita di Inter-Empoli, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 3-1. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI –ha così parlato a InterTV al termine di Inter-Empoli, match conclusosi per 3-1: «Abbiamo fatto un’ottima gara col Bologna, ma i dettagli ci hanno portato a non vincere la partita. Oggi dovevamo rispondere: nel primo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica, perché loro si sono chiusi bene, mentre nel secondo abbiamo trovato i giusti spazi dopo il gol. Siamo risultati i giusti vincitori della gara. Potevamo fare qualcosa in più nel primo tempo. Nell’intervallo abbiamo parlato benissimo tra di noi,è stato bravissimo in questo, così siamo tornati dagli spogliatoi con la giusta mentalità e il giusto approccio».sul suo momento e sulla stagione ancora da vivere all’InterIL COMMENTO –si è successivamente soffermato sul suo ritorno a uno stato di forma ottimale e sul futuro dell’Inter: «Nei momenti di difficoltà ho cercato sempre di dare il massimo.