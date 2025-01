Calciomercato.it - Juve, ora Weah è un tesoro: ambito sul mercato e utile a Thiago Motta | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Uno dei calciatori più positivi di questa stagione è Timothy, che consi è riscoperto decisivo in attacco: lantus respinge gli assalti die il valore si alzaA distanza di un anno e mezzo, quei 12 milioni spesi dai bianconeri per strappare Timothydal Lille si possono tranquillamente considerare un affare. Il figlio d’arte ha trovato la sua dimensione e conè diventato decisivo in attacco, come dimostrano i 5 gol e i 4 assist messi a referto in stagione., oraè unsulCM.IT – Calcio.it (LaPresse)Lantus, a questo punto, è consapevole di avere in mano un calciatore di valore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calcio.it, sono confermate le indiscrezioni di un assalto di diversi club esteri perneldi gennaio e anche che siano state tutte rispedite al mittente.