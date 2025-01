Anteprima24.it - Industria della cannabis: nel 2025 prevista una crescita del 40% grazie a nuove tendenze e abitudini di consumo

Tempo di lettura: 3 minutiDa diversi anni il mercatorisulta ine c’è da aspettarsi che l’andamento rimanga simile per tutto il. Alcune stime suggeriscono, infatti, chealla vendita di semi dithc per l’autocoltivazione, infiorescenze e altri prodotti pronti alcome oli, prodotti alimentari e cosmetici il mercato dei derivati dalla canapa arriverà quest’anno a valere oltre 44 miliardi di dollari segnando unaannua globale del +40%. La principale sfida per esperti globali di coltivazione die di semiTHC come James Reynolds rimane provare a individuare quali saranno le principaliper l’cannabica.Treper provare a spiegare il successo dell’cannabica nelL’evento più atteso per il settore è senza dubbio la riqualificazioneda parte degli Stati Uniti, che potrebbe dare il LA a processi di legalizzazione in numerose altre nazioni.