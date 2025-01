Lanazione.it - Il Montevarchi è cinico. Basta un gol di Bontempi

GHIVIBORGO 01 GHIVIBORGO (3-2-4-1): Gambassi, Conti, Lopez, Bura (34’ Bassano), Campani (77’ Signorini), Barbera (88’ Russo), Giannini, Fischer (77’ Coppola), Noccioli, Vari (67’ Larhrib), Bifini. A disp.: Bonifacio, Caiaffa, Simonetta, Bonafede. All. Tommaso Bellazzini.(3-5-2): Testoni, Ficini, Franco, Martinelli, Vecchi,, Saltalamacchia, Sesti, Ciofi, Priore (73’ Damiano), Orlandi (80’ Artini). A disp.: Conti, Papini, Bigazzi, Galastri, Casagni, Borgia, Boncompagni. All. Atos Rigucci. Arbitro: Merlino di Pontedera (Sintini-Corbelli) Rete: 27’. Note: 87’ espulso Lopez. GHIVIZZANO – Gara molto tattica e povera di emozioni, vinta dalcon l’unico tiro in porta di tutti i 96’ minuti, per tre punti d’oro portati a casa dai rossoblu valdarnesi.