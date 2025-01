Iodonna.it - Il cappello a tesa larga della First Lady, calato fino a celarle lo sguardo, è già un meme sui social

(askanews) – Bacio mancato o solo sfiorato: all'Inauguration Day per la cerimonia di giuramento del 47esimo presidente degli Usa, ildi Melania ostacola il bacio di Donald Trump. Il look scelto dallacon unche ha impedito il rituale bacio tra i coniugi che si sono appena sfiorati. Le labbra del presidente non hanno raggiunto il voltoconsorte, il siparietto è già virale ovunque. Il presidente è entrato nella Rotunda del Campidoglio accolto da un lungo applauso assieme ad un coro che inneggiava: USA, USA.