Terzotemponapoli.com - Ignoffo: “La squadra di Conte si è dimostrata matura a Bergamo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Giovanni, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Napoli Magazine Live. Di seguito le sue dichiarazioni nella trasmissione radiofonica in onda su Radio Punto Zero.: “Il Napoli ha trovato consapevolezza”Così l’ex difensore: “Il Napoli ha trovato consapevolezza e gestione della gara. Agli azzurri hanno subìto in alcuni momenti, ma non si sono mai disuniti e hanno capito quando potevano colpire, dimostrando tutta la loro grandezza, premiata poi dagli episodi. I due gol dell’Atalanta sono stati anche un po’ fortunati, mentre il Napoli ha trovato le reti costruendo azioni.”Ho apprezzato le prestazioni di Politano, Lukaku, Anguissa, Lobotka e McTominayContinua: “Ho apprezzato le prestazioni di Politano, Lukaku, Anguissa, Lobotka e McTominay. Ladisi è, attenta ed è riuscito anere benissimo la qualità degli attaccanti avversari prima di pungere e ha ottenuto ciò che voleva.