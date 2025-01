Lanazione.it - Giovani “Alla scoperta di Händel” con la Scuola Bonamici

Pisa, 20 gennaio 2025 - Secondo appuntamento per la rassegna “Momenti musicali. Introduzionemusica classica per bambini e ragazzi” organizzata ddi musicagrazie al contributo di Fondazione Pisa che ha finanziato il progetto. Dopo il successo del primo evento con il concerto “di Rossini”, sabato 25 gennaio alle ore 10 presso l’Auditorium di Palazzo Blu, gli spettatori saranno guidati in un affascinante percorso “di Georg Friedrich”. Un viaggio attraverso la musica di uno dei principali protagonisti del Barocco con la presenza della voce recitante di Federico Guerri che interpreteràin prima persona raccontando aneddoti e curiosità della sua vita e caratteristiche dello stile compositivo. Saranno eseguite musiche originali del compositore tedesco attraverso il suono del clavicembalo con Carlo Pernigotti, del violino con Luisa Di Menna, del flauto e dell’oboe con Martino Noferi e della voce, con il soprano Bianca Barsanti.