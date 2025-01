Bergamonews.it - Giorno della Memoria, a Bergamo tante iniziative e posa della decima Pietra d’inciampo

. In previsione del 27 gennaio, il, l’amministrazione comunale diha presentato un ricco palinsesto di incontri, spettacoli, proiezioni cinematografiche e molto altro per ricordare la data in cui, ottant’anni fa, nel 1945, il campo di concentramento di Auschwitz fu liberato rivelando al mondo l’orrore del genocidio nazista.Un programma istituzionale e culturale di commemorazione nei luoghi simbolocittà che coinvolge musei, biblioteche, reti sociali e associazioni culturali e rivolto a tutta la cittadinanza affinché il temasia il più condiviso possibile. Incontri musicali, letture, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre, diventano momenti di condivisione e occasioni di conoscenza dedicati a giovani e adulti, con una particolare attenzione anche ai più piccoli.