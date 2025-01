Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk e il braccio alzato durante il discorso per Trump: “Ha fatto il saluto nazista in diretta tv”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prima una pacca sul petto, poi hailverso i sostenitori diradunati alla Capital One Arena di Washington D.C.. Monta la polemica sumentre sui social in tanti commentano il gesto del ceo di Tesla, X e SpaceX : “Ha appenailintv”, scrivono diversi utenti rilanciando il video. “Le elezioni vanno e vengono, ma questa è davvero importante. E voglio ringraziarvi per averlo reso possibile. Grazie a voi, il futuro della civiltà è assicurato”, aveva appena dichiaratogave two back to back Nazi salutes at theinauguration parade pic.twitter.com/0ImFnvk6hI— PatriotTakes ???????? (@patriottakes) January 20, 2025 Pronto ad entrare nella seconda amministrazione– alla guida del Dipartimento per l’efficienza governativa – e grande sponsor del repubblicanola campagna elettorale,era stato già molto criticato per il suo sostegno all’estrema destra in Europa.