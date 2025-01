Ilrestodelcarlino.it - "E’ un risultato che ci sta stretto. La reazione comunque c’è stata"

Sarebbe stato legittimo aspettarsi di più. Alla Vigor manca sempre la giusta attenzione. Eppure sarebbe ingiusto imputare responsabilità al tecnico. Antonioli sta facendo un buon lavoro anche se l’amarezza è difficile da nascondere. "Il pareggio ci sta, purtroppo abbiamo commesso delle ingenuità che ci sono costate care - dice Mauro Antonioli, allenatore della Vigor -. L’arbitraggio discutibile, un po’ di sfortuna, ma lac’è. Dobbiamo pensare alla nostra crescita e ritrovare le certezze che sono le fondamenta di una squadra. Dico questo perché forse abbiamo paura di prendere gol. Mi riferisco al primo gol: la linea difensiva deve rimanere molto più alta in una situazione del genere - continua Antonioli -. Eravamo passati in vantaggio, c’erano i presupposti per mettere al sicuro il, non ci siamo riusciti quindi dobbiamo continuare a lavorare e trovare maggiore cattiveria agonistica.