Dragon Trainer | ecco il nuovo dolcissimo teaser trailer che mostra il nuovo look dei draghi

La Universal Pictures invita il pubblico a “vivere l’amicizia di una vita” in undel film live-action. Il promo, che potete guardare nell’articolo, vede Gerard Butler nei panni del capo Stoick (che riprende il suo ruolo dal film d’animazione) che dice a suo figlio Hiccup: “Quando porti quest’ascia, porti noi con te”. Hiccup risponde: “Papà, non posso uccidere i”. Ilpoi alcuni scorci del prossimo remake, tra cui le battaglie vichinghe e il primo incontro di Hiccup con Sdentato. Scritto e diretto dal candidato all’Oscar Dean DeBlois, il regista del film d’animazione originale e dei suoi sequel, il remake live-action arriverà nelle sale il 13 giugno 2025.Ildicon uno sguardo aidel live-actionOltre a Thames,vede nel cast anche anche da Nico Parker (The Last of Us), Nick Frost (Shaun of the Dead), Julian Dennison (Deadpool 2), Gabriel Howell (Bodies), Bronwyn James (Wicked), Harry Trevaldwyn (Smothered), Ruth Codd (The Midnight Club), Peter Serafinowicz (Guardiani della Galassia) e Murray McArthur (Game of Thrones).