Juventusnews24.com - Di Canio colpito dalla Juve: «Le ultime due partite sono state fatte benissimo. Nessun calciatore si sente arrivato, su Vlahovic…»

di RedazionentusNews24Die dalleprestazioni: tutte le dichiarazioni dell’exsul matchPaolo Diha parlato a Sky Sport per analizzare la prestazione dellacontro il Milan e contro l’Atalanta.PAROLE – «Vlahovic i gol comunque li fa anche se non partecipa in modo positivo alla manovra. Leduedellae Vlahovic non c’era. Contro il Milan, laè andato ad aggredire,si, tutti tirano e remano».Leggi suntusnews24.com