Vanityfair.it - Dalla lingerie in vista di Lauren Sanchez a Kamala Harris vestita metaforicamente a lutto, passando per lo stile reale di Ivanka Trump: ecco tutti i look sfoggiati all'Inauguration Day

vogliono accreditarsi come i royals americani e lo fanno con i vestiti. La compagna di Jeff Bezos invece viene criticata per ildecisamente audace. Se Jill Biden in viola vuole mandare un messaggio di distensione, la ex vicepresidente in nero vuole forse dirci che la sconfitta le brucia ancora