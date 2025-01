Anteprima24.it - Da Napoli alla Spagna per rubare orologi, 36 arresti nel 2024

Tempo di lettura: 2 minutiDodicirecuperati, 49 casi di furto risolti e 36 persone arrestate: è il bilancio relativo aldelle indagini condotte dalle forze dell’ordine sui movimenti indi bande criminali, provenienti da, specializzate neldi lusso. Lo ha reso noto la Polizia spagnola con un comunicato che precisa come tale attività investigativa sia condotta in collaborazione con la Polizia di Stato italiana.Il monitoraggio delle attività di questi clan, legaticriminalità organizzata napoletana, è iniziato circa due anni fa, spiega la polizia spagnola: già allora infatti avevano iniziato a ripetersi vari casi di scippi didi lusso in città e località spagnole come Barcellona, Ibiza o Marbella, commessi da “piccoli gruppi” di “persone con alta capacità di organizzazione e coordinamento”.