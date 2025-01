Gamberorosso.it - Crollano le vendite di Champagne: nel 2024 il calo è di oltre il 9%. E la "colpa" è anche del Prosecco

Non è stato unesaltante per lediin tutto il mondo. Le spedizioni registrate dal Comité (Francia inclusa) sono in diminuzione per il secondo anno consecutivo. E dopo il record dei 325 milioni di pezzi raggiunto nel 2022, che hanno segnato il massimo storico nel post-pandemia, ilsi è chiuso a quota 271,4 milioni di bottiglie, ovvero il 9,2% in meno rispetto a un 2023 (a 299 mln di bottiglie) che aveva già persol'8 per cento rispetto ai 12 mesi precedenti. In sostanza, il livello delè al di sotto di quello del 2019 (anno precedente la crisi sanitaria) di circa 27 milioni di bottiglie. Pertanto, tra 2023 esono state immesse sul mercato circa 53 milioni di bottiglie in meno.Export giù del 10 per centoLoè una denominazione prevalentemente da esportazione.