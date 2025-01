Ilnapolista.it - Conte come Totò col megafono: “vota Antonio” (Damascelli)

Tonysulle pagine del Giornale fa il punto sul campionato di Serie A e decreta che la lotta per il titolo è ristretta a Napoli e Inter.“Lassù comandano in due, il resto è compagnia che fa rumore ma non sostanza vera che possa far prevedere colpi di scena finali”.Quella che resta apertissima è la corsa ai posti Champions, ma sempre dietro alla capolista“Dunque i giochi sono apertissimi alle spalle della capolista che cresce con il passare del tempo e ha inil suo principe al punto che lo stesso salentino ha usato ilil nobile De Curtisnel film Gli Onorevoli, per incitare con un Forza Napoli i tifosi radunati a Capodichino, tutti pronti a urlare “!”.Leggi anche:è stato chiarissimo sul mercato, non vuole mezze tacche: mai più Grassi, Regini o DendonckerIntanto il campionato si gioca anche col mercato e nella finestra di gennaio, a casa, si rincorrono affari su affari.