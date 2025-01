Sport.periodicodaily.com - Club Brugge-Juventus: le probabili formazioni

Gara valida per la settima giornata di Champions League 2024/2025. Entrambe le squadre si giocano l’obiettivo minimo dei play-off, anche se c’è ancora speranza, soprattutto per i bianconeri, di raggiungere direttamente la qualificazione agli ottavi.si giocherà martedì 21 gennaio 2025 alle ore 21 presso lo Jan Breydelstadion.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI belgi stanno disputando una stagione fin quì molto positiva sia in patria che in Europa. Nel proprio campionato la squadra di Hayen ha risalito la china raggiungendo la vetta della classifica in compagnia del Genk. Nella massima competizione continentale è molto vicina ai play-off, visto che ha totalizzato dieci punti, con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Manca ancora un ultimo sforzo per blindare l’obiettivo.