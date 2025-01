Juventusnews24.com - Chilwell Juve, quotazioni in rialzo. Può arrivare in bianconero in quel caso: c’è uno scenario di mercato per il terzino

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24inle dell’esterno del Chelsea. Puòinin: l’incastro possibileIl calciocontinua a monitorare le possibili occasioni da casa Chelsea. Tra queste c’è anche Ben, che potrebbe diventare un obiettivo per la fascia qualora il Manchester City decidesse di rilanciare persubito ad Andrea Cambiaso.L’offerta da parte dei Citizens non è ancora arrivata, ma nelin cui superasse i 60 milioni verrebbe presa quantomeno in considerazione. E apunto occhio alla trattativa per il laterale inglese.Leggi suntusnews24.com