Calciomercato Milan trattativa aperta con il Galatasaray per la cessione di Emerson Royal I dettagli

Si apre all’improvviso una possibile operazione diper il: ilsta trattando l’acquisto diUno arriva (Kyle Walker), l’altro parte. E l’altro è. L’acquisto voluto con tanta insistenza da Zlatan Ibrahimovic a fine agosto è già pronto a lasciareello. Un giocatore pagato caro che non ha mai convinto nessuno. In primis i tifosi. Basti pensare che quelli del Tottenham, oltre ad avergli dedicato un coro ad hoc non certo simpatico, hanno pure festeggiato alla sua partenza. Tutto per questo per far capire che oggi non c’è da stupirsi se ilha deciso di metterlo sul mercato per fare spazio nelle liste a Kyle Walker.Sull’esterno brasiliano ci sarebbe forte l’interesse delpronto a prenderlo per la seconda parte di stagione.