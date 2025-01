Bergamonews.it - Atalanta, infortunio per Zaniolo: salta lo Sturm. Si rivede Cuadrado

Zingonia. Non è un periodo particolarmente fortunato per l’quando si parla di problematiche fisiche: per uno Juanche recupera, c’è in fatti un Nicolòche si deve fermare per.Il colombiano ha ripreso a lavorare con i compagni dopo tre settimane e sarà a disposizione per la sfida contro loGraz, anche se verosimilmente con il minutaggio limitato per non avere ricadute dopo la lesione al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo.Profondità offensiva che però viene ‘accorciata’ dall’occorso a, un risentimento muscolare all’adduttore sinistro accusato nella seduta d’allenamento di domenica, dopo il match con il Napoli.Nelle prossime ore potrebbero essere predisposti degli esami strumentali per capire meglio l’entità, ma prima andrà valutato il problema ‘a freddo’ per poi decidere se sottoporsi a ulteriori controlli medici.