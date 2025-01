Sport.quotidiano.net - Tris dell'Inter all'Empoli: 3-1. Inzaghi tiene la scia di Conte

Milano, 19 gennaio 2025 – Si è scremato il gruppo Scudetto. Rimangono ormai solo Napoli e. I nerazzurri vincono il posticipo domenicale contro l’per 3-1 e tengono ladel Napoli, che ha vinto a Bergamo.è a quota 50,a 47 ma con una partita in meno e dietro, con l’Atalanta a 43, sembrano ormai staccate. A San Siro decidono una prodezza di Lautaro, a spaccare la partita a inizio ripresa, poi il solito gol di Dumfries, ormai bomber, per il raddoppio, prima che l’ex Esposito desse una illusione all’poi spenta immediatamente da Thuram in contropiede. Per i nerazzurri una vittoria fondamentale e che riscatta il pareggio con il Bologna, lando aancora una possibilità di raggiungere il Napoli. Per l’la zona calda inizia ad avvicinarsi sul serio dopo un buon inizio di campionato.