Tregua a Gaza ma Romy Emily e Doron non sono ancora state consegnate Giallo sui 3 ostaggi | Diretta

Il giorno della, il giorno del rilascio dei primi treisraeliani in mano ad Hamas dal 7 ottobre del 2023: si tratta di tre ragazze, Romi Gonen (24 anni),Damari (28) eSteinbrecher (31). Il cessate il fuoco è slittato di qualche ora per il ritardo con cui i palestinesi hanno consegnato le tre donne. Saranno 90 invece i detenuti palestinesi in Israele che verranno rilasciati dal governo di Benjamin Netanyahu. Di seguito, gli aggiornamenti in: Ore 16.02 - Smentita da Tel Aviv, "nonconsegnati alla Croce rossa" La Croce Rossa non haricevuto in consegna da Hamas gliisraeliani Romi Gonen,Damari eSteinbrecher. Lo affermano fonti israeliane citate dal Times of Israel, smentendo che la consegna già avvenuta inizialmente riferita da Al-Arabiya.