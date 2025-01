Lanazione.it - Tornerà in funzione l’orologio della piazza

Leggi su Lanazione.it

Il grande orologio diMatteottia scandire le ore nel centro storico. Situato sul tetto dell’ex palazzo delle poste, di fronte al Municipio,, fermo da quasi due anni, sarà restaurato e rimesso in. Nel dettaglio le operazioni riguarderanno lo smontaggio delle varie parti meccaniche e l’installazione di un nuovo gruppo batterie per il funzionamento dell’intero meccanismo. Saranno quindi montati nuovi ingranaggi che consentiranno il movimento delle lancette ed è prevista la dotazione di "un congegno provvisto di memoria in mancanza di corrente e dispositivo per il recupero automatico dell’orario". Il costo dell’operazione, come si legge nella determina relativa al settore manutenzioni esterne del Comune, è di 3.037 euro. I lavori saranno effettuati dalla la ditta Trebino di Uscio (in provincia di Genova), già nota per altri importanti interventi di restauro similari.