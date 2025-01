Quotidiano.net - TikTok oscurato negli Usa, si attende intervento di Trump per un’estensione di 90 giorni

Roma, 19 gennaio 2025 -è statoUsa: gli utenti americani non possono più accedere alla piattaforma. L'azienda, infatti, in un messaggio ha fatto sapere che "Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta. Purtroppo ciò significa che per ora non puoi utilizzare. Ci dispiace che una legge che vietaentri in vigore il 19 gennaio e ci costringa a rendere il nostro servizio temporaneamente inaccessibile. Stiamo lavorando per ripristinare il nostro servizioStati Uniti il più rapidamente possibile. Siamo fortunati - si legge ancora - che il presidenteabbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinareuna volta entrato in carica. Restate sintonizzati". epaselect epa11835228 A person holds an iPhone with a message on theirapp in Avondale Estates, Georgia, USA, 18 January 2025.