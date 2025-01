Game-experience.it - TikTok e Marvel Snap sono stati bannati negli Stati Uniti

Il 19 gennaio è entrato in vigore il ban controe altre app sviluppate o pubblicate dalla compagnia cinese ByteDance, tra cui, un popolare gioco di carte digitale.Questa misura, sancita dalla legge “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Apps Act”, riflette i timori del governo statunitense su possibili attività di spionaggio da parte di potenze straniere. ByteDance non ha rispettato l’obbligo di vendereentro il termine fissato, portando alla rimozione delle sue app dall’App Store e dal Google Play.Come riportato da Forbes, gli utenti dihanno trovato un messaggio che spiega l’inaccessibilità dell’app: “è stata promulgata una legge che vieta. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio.” Simile è la notifica mostrata da, sorprendendo molti, poiché il gioco è associato al team californiano Second Dinner e non chiaramente collegato a ByteDance.