Scuola comunale d’arte I nuovi corsi

Sono numerosi i, i laboratori e i workshop in partenza a febbraio allaBartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo e ai quali è ancora possibile iscriversi. Gestita dall’associazione Labart, lapropone le seguenti materie per adulti in orari pomeridiani e serali: pittura, disegno, ceramica, xilografia, legatoria, scultura, calcolgrafia, micromosaico, acquerello, fotografia, cucito e sartoria. Queste invece le materie pensate per bambini e ragazzi, in programma il pomeriggio: arti figurative, atelier natura e fumetto. Giornate e orari deisi trovano sul sito www.labartravenna.com dove gli interessati devono compilare la domanda per le iscrizioni. LaRamenghi ha sede in via F.lli Bedeschi 9. Informazioni: 0544 1582364. 366 9348570 e inforamenghi@gmail.