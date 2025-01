Ilfattoquotidiano.it - Scontro frontale con un tir a Canosa di Puglia, soccorsi inutili per Giovanni Fiore di 25 anni e Francesco Minervini di 21. Aperta un’inchiesta

Due giovani dididi 25di 21, sono morti la scorsa notte in un incidente stradale sulla statale 93, nei pressi del casello autostradale della città, nel nord Barese. I due ragazzi viaggiavano a bordo di un’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un tir.L’impatto è stato devastante e per estrarre i corpi dalle lamiere dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta. I tentativi di soccorso da parte del personale del 118 sono stati. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e la Procura di Trani ha aperto un fascicolo di inchiesta. L’ipotesi di reato contestata al momento contro ignoti, è omicidio stradale.