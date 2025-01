Oasport.it - Rugby femminile, Serie A élite 2025: larghe vittorie di Colorno, Valsugana e Villorba

Leggi su Oasport.it

La prima giornata del girone di ritorno della regular season della2024-disi chiude con quattrocon bonus offensivo: successi casalinghi pere Capitolina, affermazioni esterne per.Ilconserva la vetta della classifica grazie alla vittoria per 36-0 sul Benetton Treviso, ma resta sempre a -1 il, vittorioso in casa del CUS Torino per 0-45. Rimane in scia il, a -3 dalla vetta grazie al 3-73 rifilato in trasferta al CUS Milano, agganciato al quarto posto dalla Capitolina, che regola per 34-7 il fanalino di coda Volvera.chiude in testa il girone d’andata della regular seasonTABELLINI, Puntopack Park, domenica 19 dicembre 2024A Elite, VIII° giornata SIA-MPLvs Benetton36-0 (19-0)Marcatori: pt 9’ Locatelli (5-0); 14’ Prosperococco, tr.