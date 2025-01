Anteprima24.it - Ordigno al circolo PD: “Azione neo fascista, non ci spaventeranno”

Tempo di lettura: 2 minuti“La nostra comunità è stata scossa da un grave atto vandalico che, purtroppo, porta con sé segni inequivocabili di matrice neo. Il danneggiamento della sede del nostro, così come le scritte di chiara matricelasciate sui muri, sono un attacco inaccettabile alla convivenza civile e ai valori che da sempre guidano l’politica del nostro partito nella nostra comunità locale come anche in tutti i livelli istituzionali nazionali”. Così in una nota ildel Partito Democratico di San Michele di Serino. Ignoti hanno fatto esplodere undavanti alla porta d’ingresso della sede del partito democratico oltre ad essere imbrattata. Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine. “Condanniamo fermamente ogni forma di violenza e intolleranza, che non ha alcun posto in una società democratica.