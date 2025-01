Ilgiorno.it - Navette e treni alternativi: lo “slalom” del Besanino al cantiere di Pedemontana

Triuggio (Monza e Brianza) – Disagi in arrivo per i pendolari del. Anche se non nell’immediato – ovvero nel giugno di quest’anno, come originariamente preventivato –, ma tra circa un anno e mezzo. Questa settimana ha avuto infatti conferma in Regione Lombardia, per parola dell’assessore ai Trasporti Franco Lucente, che per i lavori di autostradasarà necessario chiudere la linea Milano-Lecco via Molteno (S7) nella tratta tra Triuggio e Biassono (con la possibilità che interessi anche la stazione di Villasanta, pur non passando nel paese), fissata ora a settembre 2026. Ad oggi si prevede circa un anno d’interruzione, con conseguenti, inevitabili ripercussioni sulla mobilità dei pendolari, studenti e lavoratori. La situazione preoccupa i consiglieri regionali brianzoli.