Game-experience.it - Mario Kart 9 introdurrà la meccanica del carburante? Lo suggeriscono degli indizi

Leggi su Game-experience.it

Pare che tra le novità introdotte in9 potrebbe esserci anche ladel, permettendo di conseguenza agli utenti di gestire il serbatoio del proprio.Tra le novità visibili nel trailer di annuncio di Nintendo Switch 2, un dettaglio ha catturato immediatamente le attenzioni dei fan: la possibile introduzione di unadi gestione del, che segnerebbe un cambiamento strategico per il gameplay.Un’ipotesi alimentata dachiari, come un serbatoio aggiunto aldicon la scritta “1-Up Fuel” e la presenza di un’area pit-stop con oggetti misteriosi. Questa innovazione potrebbe rendere le gare ancora più dinamiche, aggiungendo una componente strategica legata al consumo e al rifornimento di.Come riportato da Eurogamer, alcuni fan ipotizzano che ilpossa essere utilizzato in9 per effettuare accelerazioni temporanee, obbligando i giocatori a bilanciare velocità e strategia per vincere.