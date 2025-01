Ilgiornaledigitale.it - Manamauri Energy by Ebimotors chiude nona la 6h di Abu Dhabi con una super rimonta

Una gara condotta con esperienza e con la consapevolezza che il team sta crescendo. E’ questo il riassunto della Michelin 6h di Abuperby. La squadra, dopo la 24 ore di Dubai della settimana precedente, è tornata alla sua formazione storica in classe GT3 PRO-AM con il quartetto formato da Fabrizio Broggi, Sergiu Nicolae, Cosimo Papi e Sabino De Castro. I quattro driver a bordo della coloratissima Porsche 911 GT3 R hanno conquistato unapiazza assoluta nella corsa disputatasi sullo Yas Marina Circuit. Ottima anche la terza piazza di classe GT3 PRO-AM. Peccato solo per le classifiche generali di Middle East Trophy dove il team, avendo preso parte alle due gare in due classi differenti (vista la line up dei piloti che era stata cambiata a Dubai per problemi di salute di Papi), non ha potuto lottare per primeggiare nella classifica finale di classe.