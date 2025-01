Anteprima24.it - Malviventi in azione nel Sannio: minacciano donna e portano via denaro e gioielli

Tempo di lettura: < 1 minutoUna, che si trovava sola nella sua casa di Solopaca, è stata costretta a consegnare ad almeno dueuna consistente somma di.Il fatto è accaduto ieri sera. Nella denuncia fatta ai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita è stata ricostruita la dinamica del fatto delittuoso.Lasi è ritrovata improvvisamente in casa due uomini dal volto travisato, ma non armati, che l’hanno obbligata con minacce solo verbali a consegnare quanto di valore avesse in casa. Laha acconsentito e quindi i, raccattato il bottino, si sono dileguati.L'articoloinnelviaproviene da Anteprima24.it.