Quotidiano.net - L’omaggio a Craxi. La Russa ad Hammamet: "Morte ingiusta in esilio"

(Tunisia)del presidente del Senato Ignazio Lae del ministro degli Esteri Antonio Tajani al cimitero cristiano di. E la figlia Stefania che ricorda che "nessun esponente istituzionale o politico di rilievo dal centrosinistra ha ancora calcato la sabbia tunisina" per rendere omaggio al padre. Nel venticinquennale della sua scomparsa Bettinoviene indicato come figura di riferimento dal centrodestra in occasione delle iniziative della Fondazione per commemorarlo, mentre per la sinistra si presenta solo il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio. LAINLae Tajani vanno anche al cimitero cristiano di, dove il leader socialista è sepolto, per partecipare alla cerimonia commemorativa con rito cattolico. "Non sarebbe dovuto accadere chedovesse morire qui in", dice poco prima il presidente del Senato al Centro Internazionale Dar Sebastien durante l’inaugurazione dei Volti del Novecento, mostra delle opere litografiche dell’artista emiliano Nani Tedeschi.