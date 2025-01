Metropolitanmagazine.it - Lina e Mauro, chi sono i genitori di Luca Tommassini: “Ho salvato mamma dalle botte di papà”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è cresciuto in casa sua con la violenza che era il pane quotidiano. Il padre lo maltrattava di continuo e con lui sua madre, tanto da aver confessato di essere stato cresciuto a schiaffi e pugni. Tale, non lo ha mai voluto chiamare per nome, un dolore grande cheporta con sè ancora oggi. La parte più difficile di tutta questa triste storia è stata però la violenza su sua madre. Prima di iniziare a reagire e a difendere la donna, ha visto abusi giornalieri nei confronti della sua adorata. in casa sua la violenza era pane quotidiano. Il padre lo maltrattava di continuo e con lui sua madre, tanto da aver confessato di essere stato cresciuto a schiaffi e pugni. Tale, non lo ha mai voluto chiamare per nome, un dolore grande cheporta con sè ancora oggi.