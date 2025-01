Ilgiorno.it - Lasnigo, sfrecciano sull’Apecar finché non si ribaltano per il ghiaccio: due sedicenni finiscono all’ospedale

(Como), 19 gennaio 2025 - Brutta avventura per due ragazzi che si sono ribaltati mentre dastavano scendendo verso Asso con il loro Apecar, ribaltandosi a causa dele dell'eccessiva velocità. I duesono rimasti incastrati nelle stretto abitacolo del motocarro, che infatti è omologato per una sola persona, a liberarli ci hanno pensato i vigili del fuoco di Canzo. I due giovanissimi hanno riportato diversi traumi tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso proveniente da Sondrio che ha portato uno di loro all'ospedale Manzoni di Lecco, mentre l'altro è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ai quali toccherà determinare le cause dell'incidente e stabilire le responsabilità, non sembra comunque che ci siano altri veicoli coinvolti.